Verschillende plaatsen in noordwesten van België lopen waterschade op door hevige regenval

Baarle-Hertog Het vuurwerk­mek­ka van Vlaanderen draait weer op volle toeren dankzij de Nederlan­ders: “Verbod in Nederland? Dat kan, maar wij willen nog eens goed vieren”

Eindejaar nadert en dan stijgt traditioneel de vuurwerkkoorts in Baarle-Hertog. Met een vijftal vuurwerkwinkels op een zakdoek is het een komen en gaan van hoofdzakelijk Nederlanders. En dat ondanks het verbod dat in héél Nederland van kracht is op het afsteken, vervoeren én bezitten van vuurwerk. “Maar wij willen nog eens goed vieren”, klinkt het bij een koppel dat er zelfs een tripje van ruim 100 kilometer voor over had. Baarle, het vuurwerkmekka van Vlaanderen. Een rondje langs het gemeentebestuur, de buurtwerking en de handelaars.

10 december