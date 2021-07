Verschillende factoren en oorzaken voor dood twaalf gevaccineerde bewoners in rusthuis Nijvel

Code geel: opnieuw kans op felle buien met lokaal onweer

27 juli Vandaag is het opnieuw onstabiel weer met kans op felle buien en plaatselijk onweer. De komende dagen nemen de intense buien geleidelijk af, maar blijft het wel wisselvallig en fris. Dat meldt het KMI. Het KMI waarschuwt met code geel en roept op om waakzaam te zijn. Mogen we binnenkort nog écht zomerweer verwachten? “Het zou me verwonderen dat we in de week van 8-15 augustus heel warm weer krijgen”, zegt onze weerman David Dehenauw. “Op dat vlak ben ik niet zo optimistisch, maar dat betekent natuurlijk niet dat we helemaal geen zon meer te zien krijgen.”