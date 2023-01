Verscheen Ben Weyts “dronken” in het parlement? “Smerige beschuldiging van oppositie”

Volgens sommige parlementsleden maakte Weyts een verwarde indruk en haalde hij ook harder dan anders uit naar de oppositie (zie bovenstaande beelden). Dit zou volgens sommigen een indicatie kunnen zijn dat Weyts dronken was tijdens de besprekingen. “Het is onaanvaardbaar dat een minister dronken het parlement toespreekt”, zegt Rzoska tegen Het Nieuwsblad. Rzoska vindt dat ministers op “een ernstige manier het debat voeren”, maar zegt dat dit hier niet gebeurd is.

“Smerige beschuldiging”

Minister Weyts ontkent echter dat hij dronken was in het parlement. “Dit is een smerige beschuldiging van de oppositie waar je je niet tegen kan verdedigen. Je moet je toch vragen stellen waarom ze hier pas een maand later mee afkomen”, klinkt het bij het kabinet van de minister. “Het was een geanimeerd tegensprekelijk debat ‘s avonds laat, meer was er niet aan de hand. Daarnaast had de oppositie gewoon niet verwacht zelf lik op stuk te krijgen, dus willen ze het op deze manier spelen”, vertelt de woordvoerder van Weyts.