Verplichte weergave referentieprijs moet vanaf zomersolden beschermen tegen fraude

Fraude bij prijsaanduidingen komt erop neer dat prijzen net voor de start van de soldenperiode worden verhoogd. Consumenten die denken een koopje te doen, betalen in feite even veel of soms zelfs meer dan buiten de solden. Bij 6.776 controles die de Economische Inspectie in 2021 op de aanduiding van prijzen deed, werden in 1.967 gevallen een of meerdere overtredingen van de wet vastgesteld. De controles leidden tot het opstellen van 1.758 waarschuwingen en 252 processen-verbaal.