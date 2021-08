Verplichte vaccinatie in zorgsector op komst: “In de zorg ben je verantwoordelijk voor anderen”

Na 28 jaar eindelijk doorbraak in moord op koppel. Drugscrimi­neel ‘Zwarte Cobra’ aangehou­den als opdrachtge­ver: “Liquideren was goedkoper dan betalen”

19 augustus In Nederland is de 70-jarige Henk Orlando R., alias ‘Zwarte Cobra’, aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de opdracht te hebben gegeven voor een dubbele moord die in 1993 in Antwerpen werd gepleegd op een diamantair en zijn vriendin. “Hij was het slachtoffer nog veel geld schuldig. Liquideren was goedkoper dan betalen.”