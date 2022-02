Verplichte vaccinatie in de zorg laat op zich wachten: “Door omikron is de situatie helemaal anders”

Dierenarts die complotthe­o­rieën verkondigt over coronavac­cins, mag zijn zegje doen in het parlement. Wetenschap­pers schrijven brief uit protest

In de Kamercommissie Volksgezondheid passeert op dit moment de ene spreker na de andere om zijn zegje te doen over verplichte vaccinatie. Bedoeling is om nog voor de krokusvakantie te landen. Ook Geert Vanden Bossche - een dierenarts die beweert “dat vaccinaties zullen leiden tot het ontstaan van een monstervariant van het coronavirus” - werd uitgenodigd. En dat heeft véél kwaad bloed gezet, onder anderen bij topdokter Piet Hoebeke (UZ Gent) en intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven).

