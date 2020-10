Verplichte sluiting cafés en restaurants is een feit: “Ik heb het echt te doen met de horecabazen. Het is schrijnend”

Sinds elf uur gisteravond zijn de Belgische cafés en restaurants onherroepelijk voor minstens een maand dichtgegaan. Overal in het land werd er met pijn in het hart afscheid genomen van geliefde stamcafés en hun uitbaters. “Ik zal het hier enorm missen de komende maand.”

De laatste klant van Cafee Cabron in Antwerpen: “Ik heb er maar één woord voor: vreselijk”

Volledig scherm Laatste klant Wannes De Ketelaere (30) deed als trouwe klant van muziekcafé Cabron in Antwerpen mee het licht uit. © Klaas De Scheirder

“Ik heb er maar één woord voor: vreselijk.” De déjà vu van de lockdown in maart hakt er stevig in bij Antwerpenaar Wannes De Ketelaere (30). Zondag deed hij op de Grote Markt als trouwe klant van muziekcafé Cabron mee het licht uit, na een lange ‘opwarmer’ in Billie’s Bier Kafétaria, een andere favoriet van hem.

“Het is toch zo gemakkelijk om op de horeca te schieten. Terwijl dokter Erika Vlieghe zegt dat er in België geen hard bewijs is, maar alleen een vermoeden dat de horeca een belangrijke besmettingsbron zou zijn.”

Wannes vreest dat we vertrokken zijn voor een sluiting die langer dan vier weken zal duren. “Je hoort dan dat ze de toestand gaan evalueren na twee weken. Zever is dat. De cijfers gaan nog een tijd blijven doorstijgen.”

Biersessies via Skype

Of de ervaring van de eerste lockdown Wannes door de komende weken helpt? “De eerste twee maanden hielden we biersessies via Skype. Na een tijd was dat vreselijk. Toen de bubbel groter mocht, nodigde ik al eens wat vrienden uit. Maar dat is toch niet hetzelfde als op café of restaurant kunnen gaan. Wat is een mens zonder sociale contacten? Ik heb echt te doen met de horecabazen. Het is schrijnend. Zonde.”

En dan is het voorbij, lichtjes in de extra times, een minuut of tien. De Grote Markt mag indommelen. Voor een herfstslaap van vier weken.

De laatste klant van café T’ Peirt in Dendermonde: “Ga het hier enorm missen”

Volledig scherm Vast klant Olav Callaerts gaat zijn stamcafé missen. "Ik zal me nu vooral thuis moeten gaan bezig houden, want werk in het vooruitzicht is er door deze crisis nog steeds niet” © Geert De Rycke

Iets voor 23 uur gisteravond stuurde cafébaas Iany Tsouassis met spijt in het hart zijn klanten naar buiten. Een laatste groet en dankbetuiging voor hun bezoek alvorens de zaak al zeker een maand zal sluiten. “Dit doet enorm veel pijn. Het is een platte ramp dat ze de verantwoordelijkheid bij de horeca leggen en dat wij dicht moeten”, vertelt Iany. “Overleg had veel kunnen vermijden, maar nu richten ze een bloedbad aan en doet het mij echt zeer dat we moeten sluiten. Ik hoop dat het maar voor een maand is, maar de schrik zit er in dat het wel eens veel langer zou kunnen duren”, klinkt het.

Vaste klant Olav Callaerts uit Dendermonde kwam voor de laatste keer nog naar zijn favoriete café in Dendermonde. “Ik werk op cruiseschepen, maar door de corona ben ik al die tijd al werkloos. Naar hier komen was een gezonde ontspanning voor mij, maar ook dat verdwijnt nu”, zegt Olav. De man vindt het bijzonder jammer en overdreven dat de horeca opnieuw dicht moet. “Ik hoop hier snel weer terug te kunnen komen om te genieten van de sfeer hier. Het is zo bijzonder jammer. Ik zal me nu vooral thuis moeten gaan bezig houden met naar YouTube te kijken, want werk in het vooruitzicht is er door deze crisis nog steeds niet”, besluit de man.

De laatste klant van cocktailbar Groot Vlaenderen: “Ons sociaal leven zal nu een knauw krijgen”

Volledig scherm Dieter Moeyaert van Groot Vlaenderen sluit de deur van zijn cocktailbar. © Benny Proot

In Brugge waren gisteravond de meeste restaurants nog wel goed gevuld, maar in de cafés en nachtzaken bleef het eerder kalm. Cocktailbar Groot Vlaenderen zag de laatste klanten om klokslag 23 uur vertrekken. “Saluut, en hopelijk tot binnenkort”, lieten de laatste tooghangers en groepjes jonge mensen aan barman Dieter Moeyaert weten. Die kon enkele minuten later zijn deuren weer sluiten. “Het is bijzonder jammer dat dit moet gebeuren”, zegt hij. “We hebben er zo hard voor gewerkt om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ik denk ook dat dat gelukt is. We krijgen ook heel veel steun van klanten, ook op deze laatste avond. Maar het is wat het is. We kunnen er als uitbater weinig aan veranderen. Laat ons hopen dat de situatie snel al keert. Maar misschien duurt dit wel heel lang.”

Takeaway

De deuren van de cocktailbar gaan nu dus dicht. De klanten vinden het minstens even spijtig als de uitbaters zelf. “We hebben niet getwijfeld om deze laatste avond bij te wonen”, klonk het aan vele tafeltjes. “Ons sociaal leven zal nu een knauw krijgen. Net in deze donkere dagen moeten we weer in ons kot blijven en zelfs afstand houden tot onze vrienden. Wat zullen we de fijne sfeer in de horeca de komende tijd missen.” Bij cocktailbar Groot Vlaenderen hopen ze dat de klanten weer de weg naar takeaway zullen vinden. “We gaan onze cocktails weer op die manier aan de man proberen te brengen”, zegt Dieter Moeyaert. “We moeten dit doen om het hoofd boven water te houden.”

Uitbater café De Geverfde Vogel in Kortrijk: “Als café hebben we ons altijd aangepast en dat blijven we doen”

Volledig scherm Deze jongeren genoten in Kortrijk nog even van een laatste pintje. © Henk Deleu

Robbert Vandaele, uitbater van café De Geverfde Vogel in Kortrijk, opende zijn zaak al om 10 uur in de voormiddag, maar veel volk kwam er niet opdagen. “Niet alleen bij mij bleef het rustig, maar in heel de straat. Ik denk dat mensen er voor kozen om nog eens op restaurant te gaan in plaats van op café.” De cafébaas hoopt dat dit de laatste keer is dat er een volledige sluiting wordt opgelegd, maar vrees terzelfdertijd dat de ellende nog niet voorbij is. “Ik zie bijvoorbeeld volgend jaar nog geen grote festivals plaatsvinden. Ook de mondmasker en de afstandsregels zullen nog niet weg zijn. Maar als café hebben we ons altijd aangepast en we gaan dat ook in de toekomst doen. Wel moet het leefbaar blijven.” Rond 23 uur liep het café en het terras van Robbert leeg en veel klanten kwamen hem nog een goedendag zeggen. “Wellicht zullen we langer gesloten blijven dan een maand. Ik zie het niet gebeuren dat we kerst en nieuwjaar op een normale manier gaan vieren.”

De laatste klant van Café Central in Leuven: “Vooral erg voor de uitbaters, want ze doen oprecht hun best”

Volledig scherm Roger Paulissen (61) was de laatste klant in café Central in Leuven. © Vertommen

“Ik ga het toch missen”, zegt caféganger Roger Paulissen (61). De zestiger is de laatste klant in café Central in Leuven. “Ik ben hier al vijf jaar iedere zondagavond te vinden met mijn kameraden. Dat is zo ons vast moment om eens bij te babbelen, dus ik vind het heel jammer dat ze nu moeten sluiten. Al sta ik er wel achter. Dit is nu eenmaal de plaats bij uitstek waar je meer contact hebt en dicht bij elkaar zit. Natuurlijk doet 95 procent van de bevolking het goed, maar de 5 procent verpest het voor iedereen. En dit is het resultaat. Dat vind ik vooral erg voor de uitbaters, want ze doen oprecht hun best. Maar goed, ik heb ervan genoten om nog wat pintjes te drinken. Het heeft gesmaakt tot de laatste slok. En zodra de cafés terug mogen opengaan, sta ik vanaf het eerste moment opnieuw paraat.”

Lees ook: