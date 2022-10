Verplichte cursus voor elke hondenopvang: overheid wil sector zo professioneler maken

Open VLD pleit voor inburge­rings­cur­sus in land van herkomst

Open VLD wil dat wie in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar ons land komt, een inburgeringscursus Maatschappelijke integratie heeft gevolgd in het land van herkomst en daar ook een inburgeringscursus Nederlands heeft opgestart. Dat is een van de stellingen die Open VLD-leden zaterdag hebben goedgekeurd op het congres van de partij over een diverse samenleving in Kinepolis in Brussel. De partij wil daarnaast de deur verder openzetten voor economische migratie. “Wie een werkgever kan overtuigen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met correcte arbeidsvoorwaarden, moet hier aan de slag kunnen.”

22 oktober