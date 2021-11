Verplicht vier dagen per week thuiswerken

Van Gucht: “We gaan Kerstmis en Nieuwjaar kunnen vieren”

“We gaan Kerst en Nieuwjaar kunnen vieren. Zeker in kleine kring. Maar het is te vroeg om te zeggen op welke manier.” Dat heeft Steven Van Gucht gezegd in VTM Nieuws. “Het hangt natuurlijk ook af van wat het Overlegcomité woensdag gaat beslissen. Als men een deel van onze adviezen gaat volgen, dan bestaat de kans wel dat de weg naar dalende cijfers gaan kiezen in de loop van december”, aldus Van Gucht. “Dat is ook wat de modellen voorspellen. Maar het hangt natuurlijk in de eerste plaats van ons gedrag af.”

20:44