Verplicht DNA afstaan, ook al is er geen bewijslast:"Sciencefiction-voorstel van CD&V”

Een wetsvoorstel dat iedereen die met de politie in aanraking komt, verplicht om DNA af te staan, ook al is er geen enkele bewijslast of geen enkele aantoonbare band met een strafonderzoek, stuit op hevig verzet van privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert.

Heel wat verkrachtingsonderzoeken zouden zo opgelost raken, argumenteren de indieners, CD&V-ers Servais Verherstraeten en Koen Geens . “Na de vingerafdruk op de identiteitskaart en de inzet van ANPR-camera’s, is het nu weer DNA. Heel ergerlijk om vast te stellen dat de overheid er nooit genoeg van krijgt”, stelt de privacy-jurist.

Voor het wetsvoorstel zou het Wetboek van Strafvordering gewijzigd moeten worden. Politieke plannen om van elke pasgeboren baby een DNA-staal te bewaren in een enorme databank, stierven drie jaar geleden een stille dood. Buiten proportie en een ingrijpende schending van de privacy, klonk het toen.

“Wie het voorstel van Geens en Verherstraeten doorneemt, merkt meteen op dat enige exacte regelgeving ontbreekt”, steekt Dobbelaere-Welvaert van wal. “Je komt niet te weten wanneer het wel en wanneer niet zou kunnen toegepast worden. Geens en Verherstraeten houden het op ‘bij zwaarwichtige feiten’. Vanaf dan krijgen politie en de onderzoeksrechter carte-blanche om er gebruik van te maken.”

“Ik denk dat iedereen ermee kan leven dat zware criminelen na een gerechtelijke veroordeling DNA moeten afstaan voor toekomstige zaken. Dat is het punt niet. Het grote probleem hier is de term ‘zwaarwichtige feiten’. Is dat enkel een verkrachting?”

“Dit zal ook voor niet-zedenzaken ingeroepen worden, dat weet je op voorhand al. Wat zal de situatie binnen vijf jaar zijn? Stel je een doembeeld voor waar deelnemers aan een protestmars verplicht DNA moeten afstaan. Het is een heel grote inbreuk op de privacy als de politie of de onderzoeksrechter eigenhandig zonder duidelijke regels DNA mogen eisen. Het moet de rechtbank zijn die daar in een vonnis of arrest over oordeelt.”

“Wie slachtoffer is van een verkrachting, heeft het grootste recht om naar de politie te stappen en een strafzaak te beginnen. Dit neemt niet weg dat er gevallen bekend zijn van mensen die onterecht zijn beschuldigd van zedenfeiten. Iets wat frequent gebeurt. Ook al zijn deze personen onschuldig, toch zouden ze door het wetsvoorstel onder dwang DNA moeten afgeven. Dat is niet alleen een ingrijpende inbreuk op de privacy, maar ook op het vermoeden van onschuld. Nog eens, zoiets kan en mag enkel bij een vonnis of een arrest worden uitgesproken.”

“Ik vind het bijzonder ergerlijk dat zo’n sciencefictionvoorstel uit het middenveld komt. Ik verwacht zoiets eerder van extremistische partijen die ‘veiligheid’ hoog op de agenda hebben staan. Wat me opviel bij een eerder pleidooi voor een DNA-databank vorig jaar, was de overeenstemming bij een groot deel van onze partijen. Het besef dringt klaarblijkelijk niet door dat DNA zeer gevoelige materie is. Zomaar celmateriaal bij elke burger aftappen is echt niet zonder gevaar en opent de weg voor foutief gebruik. Ofwel zijn de regels klaarhelder, maar niet met zo’n voorstel dat zoveel ruimte voor interpretatie laat voor politie en onderzoeksrechter.”

Dat Geens - sinds het einde van zijn ministerambt kamerlid en opnieuw KU Leuven-prof - en CD&V-fractieleider Verherstraeten het wetsvoorstel aangrijpen als oplossing voor verkrachtingszaken, is volgens Dobbelaere-Welvaert allerminst toeval.

“Ach, het is een bekende tactiek. Als er van overheidswege stemmen opgaan om encryptie dicht te gooien op berichten-apps als Telegram en Signal gebruiken ze altijd kinderporno als argument. Op die manier wordt de discussie monddood gemaakt. Wie toch zijn vinger durft op te steken en privacy-bezwaren inroept, krijgt meteen het etiket pro-kinderporno opgekleefd. Met dit wetsvoorstel zou ik dan pro-verkrachting zijn (lacht). Uiteraard kant ik mij tegen kinderporno en verkrachting. Ik bekommer me gewoon om de privacy van iedere burger.”

Ook de Orde van Vlaamse Balies is uitermate kritisch:

