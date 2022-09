Verpleegster die verhoord werd over rusthuismoorden getuigt anoniem: "Ik begrijp het, maar ik heb er niks mee te maken”

Een 32-jarige verpleegster die ten tijde van de rusthuismoorden in het bewuste woonzorgcentrum in Oostrozebeke werkte, getuigt anoniem in VTM NIEUWS. De vrouw kwam in het vizier van de speurders na de eerste moordpoging in 2020 en werd verhoord, maar is nooit officieel in verdenking gesteld. Ze snapt dat haar ontslag haar voor sommigen verdacht maakt, maar schreeuwt haar onschuld uit. “Ik begrijp het, maar ik heb er niks mee te maken.”