Verpleegkundigen verzorgen prematuurtjes nadat ouders positief testen op Covid-19

Dagboek

De verpleegkundigen houden daarom een dagboek bij met alle mijlpalen in. Daarnaast houden ze ook contact via Facetime. Dat is voor Gunnur Tekin, mama van baby Tuana, een grote troost: “Ik had heel veel verdriet, omdat ik wist dat kindjes warmte nodig hebben. Ik heb dan ook gevraagd, in tranen, of iemand van de verpleegkundigen haar wil knuffelen of kangoeroeën, dat mag wel.” Van de mama’s die ernstig ziek werden was niemand gevaccineerd. Ook de mama van Tuana niet omdat ze bezorgd was. Dat is niet nodig, zeggen specialisten.