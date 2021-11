Verpleegkundigen Brussels ziekenhuis wuiven naar betogers van mars tegen coronapas

Acteur Mathijs Scheepers trekt in parodie­clip van leer tegen lage lonen in de zorg: “Er is heel veel geld maar het wordt helemaal niet in de zorg gestoken”

Acteur Mathijs F Scheepers is in een filmpje op Facebook fel van leer getrokken tegen de lage lonen in de zorgsector. De bekende acteur speelt in een parodie een minister van Volksgezondheid die vragen krijgt over de werking van de zorg. De boodschap die hij wil brengen met de humoristische clip is duidelijk. “Er is heel veel geld naar de coronacrisis gegaan, maar het wordt helemaal niet in de zorg gestoken.”

20 november