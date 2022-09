Verpleegkundige die verhoord werd over rusthuismoorden getuigt anoniem: "Ik begrijp het, maar ik heb er niks mee te maken”

Het is onduidelijk wie de rusthuismoorden in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke heeft gepleegd, maar er wordt door heel wat mensen naar één verpleegster gewezen. Haar ontslag in het rusthuis valt dan ook zowat samen met het einde van de moorden. De vrouw werd ook opgepakt, maar is nooit in verdenking gesteld. Ze getuigt anoniem in VTM NIEUWS: volg het hierboven live.