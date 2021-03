Verplaatsingen stijgen weer, Van Gucht doet “warme oproep”: “Beperk je dichte contacten en zet maximaal in op thuiswerk”

De besmettingscijfers in Belgie stijgen niet meer zo snel als de voorbije dagen. Maar “we bevinden ons nog altijd in onrustig vaarwater, en het is niet duidelijk wanneer we weer in rustiger vaarwater zullen komen”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano. Hij riep nogmaals op het aantal contacten te beperken en zoveel als mogelijk thuis te werken.

“We krijgen onrustwekkende signalen uit bepaalde ziekenhuizen, met een hoog aantal opnames en een aanhoudende stijging van het aantal bezette bedden door Covid-patiënten”, aldus Van Gucht. “En dit zowel op de algemene afdelingen als op de intensieve zorg. De druk op de ziekenhuizen is duidelijk en significant gestegen, en dat op een moment dat er nog veel niet-COVID-zorg ingehaald moet worden. De voorbije maanden lag het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames op 100 à 150. Vorige vrijdag waren dat er 204, een uitschieter, maar die trend lijkt zich niet door te zetten.

De toename van het aantal besmettingen doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 80-plussers, waar er een duidelijk effect van de vaccinaties te zien is. Bij de tachtigers is er een daling van 3 procent, bij de negentigers zelfs -27 procent. De snelste toename zit bij de tieners, met nu een stijging van 34 procent besmettingen. Maar het aantal besmettingen bij tieners volgt daarmee gewoon de trend van de actieve bevolking, aldus Van Gucht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de ziekenhuizen is er wel nog een grotere stijging te merken, bleek vanmorgen al uit de nieuwe cijfers. Op enkele weken tijd is het aantal patiënten op intensieve zorg met een derde toegenomen. Het aandeel patiënten op intensieve zorgen tegenover het totale aantal is licht gestegen van 18 naar 21 procent nu.

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens door corona wel nog de goede richting uit. Tussen 20 en 26 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 23 coronapatiënten het leven, dat is een daling met 36 procent. “Die cijfers vormen wat hoop, en zijn een duidelijk en ontegensprekelijk effect van de vaccinaties”, aldus Van Gucht.

In de leeftijdsgroep van 85+ daalt het aantal nieuwe sterfgevallen nu wel sneller: - 51 procent in vergelijking met de week ervoor. In de leeftijdscategorie 75-84 gaat het om een daling met 32 procent, bij de lagere leeftijden is dat cijfer stabiel. “De vaccinatiecampagne toont hiermee zijn kracht, ook bij de meest kwetsbaren”, zegt Van Gucht. Eind vorig jaar kwam een op de vijf coronapatiënten in de ziekenhuizen uit de woonzorgcentra, vandaag is dat nog 5 procent.

Opnieuw meer werken op kantoor

De fragiele situatie noopt Van Gucht en zijn collega’s ertoe nogmaals op te roepen het aantal dichte contacten te beperken. Uit mobiliteitsgegevens blijkt dat mensen zich opnieuw meer verplaatsen, zowel voor het werk als voor vrije tijd. Uit enquêtes blijkt bovendien dat meer mensen weer meer dichte contacten hebben. “Die fenomenen kunnen de stijgingen in het aantal besmettingen verklaren.”

Samenkomen om te gaan wandelen in parken of bossen bij het mooie weer is “op zich geen probleem”. “We kunnen dat met weinig risico doen, zolang we de drukte vermijden, proberen afstand te houden en binnen onze bubbel blijven.”

Ook de verplaatsingen voor het werk zijn recent gestegen met 14 procent. "We verplaatsen ons nu 20 procent minder voor het werk, terwijl dat enkele weken geleden nog min 34 procent was. In tegenstelling tot de kerstvakantie heeft de krokusvakantie dus slechts voor een beperkte daling van de mobiliteit geleid. We zouden daarom graag opnieuw een warme oproep willen doen om uw dichte contacten te beperken en maximaal in te zetten op thuiswerk. Dat kan zich snel vertalen in minder besmettingen en minder ziekenhuisopnames.”

Van Gucht vindt het weliswaar nog te vroeg om te spreken van een derde golf, of golfje. “Die derde golf kan nog steeds vermeden worden, maar er is wel degelijk een risico dat dit het begin is van zo’n golf. Als we de regels respecteren kunnen we de trend nog omkeren.”