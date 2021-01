Verontwaardiging over online nieuwjaarsreceptie Open Vld: “Dit doe je beter niet als premier”

“Beste medeburger. Zolang je een tv-studio nabouwt in een grote living mag je blijkbaar doen wat je wil. Inclusief bandje en Eline De Munck”, tweette voormalig N-VA-kamerlid An Capoen bij de bewuste selfie, die De Munck op Instagram had gepost. Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert twitterde dan weer: “Ik hou niet van goedkope politieke afrekeningen, maar Alexander De Croo en Egbert Lachaert: jullie hebben een gigantische voorbeeldfunctie. Jullie vragen aan de bevolking om al een klein jaar grote inspanningen te doen. Hoe denken jullie dat dit Instagram-beeld daartoe bijdraagt?” Of nog een reactie op Twitter: “Ik tel zes mensen in dit ene beeld. Zonder mondmasker. Binnen. Datzelfde aantal bij ons thuis -binnen en/of buiten- zal dan ook wel geen probleem meer zijn zeker?”