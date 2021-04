Verontwaardiging om beelden van binnen sportende minister: “Dit is een slag in mijn gezicht”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) krijgt flink wat commentaar nadat ze gisterochtend deelnam aan een fysieke selectieproef van de Federale Politie. Die vond plaats in een sporthal in Gent. Binnen dus, terwijl indoor sporten voor het grote publiek verboden is als gevolg van de huidige coronamaatregelen.

De selectieproef was eigenlijk bedoeld voor aspirant-politieagenten. Doel is om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de selectieproeven waarvoor ze moeten slagen. Ook minister Verlinden deed zaterdag mee. Op het menu: een beeptest. Alleen, die vond binnen plaats, in een sporthal.

Verlinden en de Federale Politie brachten met heel wat foto's verslag uit van de test op sociale media, maar in de plaats van bewondering oogstten ze vooral kritiek. “Als personal trainer met een ruimte van 100 vierkante meter die perfect verlucht kan worden en enkel één-op-ééntraining is dit een slag in mijn gezicht”, reageert een personal trainer uit Sint-Niklaas. “Gesloten sedert midden oktober en nog steeds geen perspectief. Twee maten en gewichten. Schandalig.”

Tennis

Iemand anders verwoordt het als volgt: “Tiens, u sport lekker binnen... Waarom criminaliseert u dan mijn indoor tennis? Overigens: u mag nog steeds mijn verloren huurgeld voor het terrein terugbetalen. Dat is 150 euro. PM voor bankrekeningnummer.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Anderen verwijten de minister een gebrek aan empathie en mensenkennis en dat het verspreiden van de beelden “een middelvinger” is “naar iedereen die de regels volgt”. “Al vijf maanden mag onze tafeltennisclub niet meer open! Wij staan (...) verder uit elkaar!!!!”, klinkt het verder.

“Perfecte illustratie van een maatschappelijk probleem”, reageert grondwetspecialist Hendrik Vuye. “Zij die regeltjes adviseren, die regeltjes uitvaardigen en die er verslag over brengen... hebben nauwelijks last van de regeltjes. De corona-elite aan het werk... Maar let op, er zijn ook #boetes #boetes #boetes...”

Volgens woordvoerster Marie Verbeke van minister Verlinden gebeurde de test op een coronaveilige manier. Verder wil ze niet reageren op de verontwaardiging. Voor de vraag of de test in regel was met de huidige coronamaatregelen, verwijst ze door naar de Federale Politie.

Hindernissen

“De originele test van de politie is eigenlijk een functioneel parcours, dat binnen plaatsvindt”, aldus Nathalie Adam, die verantwoordelijk is voor de rekrutering bij de Federale Politie. “Dat bestaat uit verschillende hindernissen en toestellen, maar die kunnen niet voldoende ontsmet worden. Daarom hebben we dat parcours tijdelijk afgeschaft. We hebben in de beeptest een veilig alternatief gevonden. Er worden maar tien kandidaten toegelaten en die moeten allemaal in aparte banen lopen. Na elke sessie wordt alles ontsmet en pas daarna kunnen nieuwe kandidaten aan de start komen. Het voorstel is goedgekeurd door onze preventieraad. Dit initiatief is nodig om voldoende aanwervingen te kunnen doen.”

Volledig scherm © BELGA

Of de beeptest dan niet gewoon buiten gehouden kan worden, net zoals andere sporters nu moeten doen door de coronamaatregelen? “Als de weersomstandigheden het toelaten doen we die effectief buiten (zaterdag was het nochtans mooi weer, red.). Maar als we maar met tien mensen aan de start komen, is er voldoende ruimte in onze sporthal om alles veilig te laten verlopen.”

Preventieraad

Gaat het dan om een uitzondering op het verbod om binnen te sporten? “We hebben de goedkeuring gekregen van de preventieraad en de betrokken partners”, klinkt het alleen. “We hebben verschillende stappen doorlopen en na verschillende aanpassingen om alle regels te respecteren rond ontsmetten en coronamaatregelen, hebben we een ‘go’ gekregen om de beeptest af te nemen.”