Verontwaardiging groot: “Waar wachten we op? Gooi rotte appels uit de kinderopvang”

Grote eensgezindheid in het Vlaams Parlement tijdens het debat over de softe aanpak van de overheid in de kinderopvang. Van oppositie over meerderheid: iedereen was het erover eens dat er geen mededogen mag zijn voor crèches of onthaalouders die jarenlang de regels aan hun laars lappen en waar kindjes verwaarloosd of mishandeld worden. “Dat mogen we als samenleving niet aanvaarden”, sprak Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Het zal je eigen kind maar zijn.”