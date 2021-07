Vernieuwde Thalys-treinen krijgen plaats voor fietsen

Vertraging in daling coronacij­fers: “Mogelijk dat bodem bereikt is en besmettin­gen opnieuw gaan stijgen”

30 juni De coronacijfers in ons land blijven in dalende lijn gaan. In Vlaanderen is zelfs al vier dagen niemand meer overleden met Covid-19. Maar de daling in nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames lijkt wel te vertragen. De komende dagen zullen uitwijzen of we de bodem hebben bereikt. Dat heeft Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse persconferentie. De meer besmettelijke Deltavariant maakt ondertussen al bijna een kwart van alle besmettingen uit.