VERMOORD OM HET GELD. Deel 5. De zaak Ludo Voortmans. “Oude, weerloze mensen doden voor hun zuurverdiende centen. In naam van alle ‘nonkel Renés’ vraag ik u om Voortmans schuldig te verklaren”

Bijna 700 Belgische uitwisse­lings­stu­den­ten dit jaar naar buitenland met WEP

Deze zondag 28 augustus vertrekken opnieuw 63 Belgische studenten via de organisatie WEP (World Education Program) voor een uitwisselingsavontuur. Vanop Brussels Airport vertrekken vluchten naar Canada, de Verenigde Staten, Ierland of Frankrijk. Enkele middelbare scholieren kiezen voor een uitwisseling in eigen land. In totaal 686 scholieren hebben sinds januari geopteerd voor een schoolprogramma in het buitenland. Dat meldt de Belgische organisatie vandaag.

24 augustus