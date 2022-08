VERMOORD OM HET GELD. Deel 4. De roofmoord op het advocatengezin De Vleeschouwer: “Eerst dronken ze elkaars bloed. Dan gingen ze ‘rijke mensen' overvallen”

“Het verlies van een dier kan net zo intens zijn als het verlies van een dierbare”: Junior Planckaert openhartig in ‘Bekende Viervoe­ters’

Het gaat Junior Planckaert (30) tegenwoordig voor de wind. Zijn programma ‘Junior op zoek naar de liefde’ slaagde met glans, want zo kruiste Pauline zijn pad. Daarnaast organiseerde hij met de ganse familie succesvolle glamping weekends. Maar helaas kenden de Planckaerts ook groot verdriet door het verlies van mémé Clara. In de HLN Original ‘Bekende Viervoeters’ stelt Junior zijn hond Apollo voor en vertelt hij hoe zijn trouwe vriend hem steunde in moeilijke periodes.

23 augustus