VERMOORD OM HET GELD. Deel 2. De zaak Sven Audenaert. “Grootvader had voor zijn dood gezegd dat de rest van het geld voor ons was”

Opvallend veel Belgen raken ziek of gewond op reis: VTM NIEUWS praat met familie van Julius (29), die nog altijd in ziekenhuis ligt na horrorva­kan­tie

We hebben de afgelopen zomer opnieuw veel beroep moeten doen op medische reisbijstand. Opnieuw evenveel als vóór corona, in 2019. Vaak voor ongevallen met breuken of spierscheuren. Maar er waren ook opvallend veel hartproblemen, en dat was vooral het gevolg van de warmte. De 29-jarige Julius Grauls uit Leuven ligt vandaag nog altijd in het ziekenhuis na een horrorvakantie in Thailand. Zijn moeder doet zijn verhaal bij VTM NIEUWS. Volg de uitzending hier live.

21 augustus