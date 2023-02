Vermiste jongen in Maas stierf door verdrinking, moeder Fatma na vijf dagen nog altijd spoorloos

Nog nooit zoveel autodelers in België

In 2022 is het aantal actieve autodelers in ons land met 40 procent gestegen tot 121.394. Een recordaantal, zo meldt Autodelen.net in zijn nieuwste rapport. Ook de impact wordt in het rapport voor het eerst duidelijk. Zo haalt elke deelauto drie tot tien privéauto's van de straat, waardoor er minder nood is aan publieke parkeerplaatsen en dus meer plaats voor groen, klinkt het.