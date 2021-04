Verlinden wil strengere quarantaine voor reizigers uit hoogrisicogebieden bekijken: “Volledig inreisverbod enkel zin op Europees niveau”

Twintig buitenlandse studenten uit India die in Aalst en Leuven een opleiding Verpleegkunde zouden volgen, blijken sinds hun aankomst begin vorige week in ons land besmet met de Indiase variant van het coronavirus. De studenten zitten nog altijd in quarantaine. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil een eventuele strengere quarantaine samen met de deelstaten bekijken. Een volledig inreisverbod heeft volgens de minister geen zin, als het niet op Europees niveau wordt geregeld.

“Vandaag kan men nog naar de winkel gaan voor hoogstnoodzakelijke boodschappen, naar de apotheek, naar de dokter”, zei Annelies Verlinden aan Radio 1 over de quarantainemaatregelen voor de studenten uit India die de Indiase variant van het coronavirus ons land binnenbrachten. “We moeten misschien bekijken of we die richtlijnen nog wat moeten aanscherpen voor mensen die uit hoogrisicogebieden naar België komen. Vandaag geldt er in principe al een inreisverbod voor mensen die vanuit India naar ons land komen, omdat het een derde land is dat buiten de EU valt, aldus Verlinden. “Mensen die van uit India komen moeten altijd in quarantaine, moeten zich laten testen...” Maar er is een lange lijst van uitzonderingen die gelden voor onder anderen mensen die in ons land komen studeren of werken, mensen die om dringende familiale redenen naar België komen, en diplomaten. Ook die lijst wil Verlinden bekijken.

Een volledig inreisverbod voor reizigers uit hoogrisicogebieden zoals Indië moet volgens de minister dan weer op Europees niveau bekeken worden. “We hebben niet veel rechtstreekse vluchten vanuit India of Zuid-Amerika. Via buurlanden komen ze dan nog ons land binnen. We dringen er daarom op aan om dit Europees te kunnen regelen.”

De grenzen van ons land opnieuw sluiten, wil Verlinden niet. “België heeft heel veel grenzen, waar verschillende verplaatsingen gebeuren. We willen het dagelijkse leven niet onnodig moeilijk maken”, zei ze op Radio 1. “Tijdens de eerste golf was er een strikte grenssluiting en dat zorgde voor moeilijkheden. De huidige regeling is pragmatischer.”

Verlinden zei dat ze de quarantaine voor reizigers uit hoogrisicogebieden eventueel wil verstrengen naar aanleiding van de twintig buitenlandse studenten in Aalst en in Leuven die besmet bleken met de Indiase variant van het coronavirus. De studenten reisden van India naar Parijs en namen daar de bus naar ons land. Zowel bij hun vertrek in India als in Parijs werden ze getest en waren ze allemaal negatief. Minstens sommige studenten waren ook gevacccineerd.