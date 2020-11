Verlinden wil ‘perspectief’ bieden voor kerst om “iets meer menselijke nabijheid” toe te laten, politie zal controleren

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is het de absolute wens van de regering om “iets meer menselijke nabijheid” toe te laten voor Kerstmis. Dat herhaalde ze zondagmiddag in de studio van VTM NIEUWS na een interview in De Zondag. De politie zal ook in de kerstperiode toezien op de naleving van de coronamaatregelen, benadrukte ze tegelijkertijd.

Volgende vrijdag, vijf weken voor kerstmis, staat er opnieuw een Overlegcomité op het programma. “Ik denk dat we goed moeten bekijken of we bepaalde aanpassingen of bijsturingen kunnen doen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden daarover in de studio van VTM NIEUWS.



“Het is zo dat de cijfers goed evolueren, maar nog niet goed genoeg zijn. Ik zou heel graag een perspectief bieden over meer mogelijkheden en meer contacten, ook naar kerst en nieuwjaar toe”. Maar ze kan niets beloven.

Druk op de ziekenhuizen

Plaatsen waar mensen binnen samen zijn, is een belangrijk aandachtspunt, zegt Verlinden. “Dat gaat niet enkel om de horeca maar ook om een aantal andere activiteiten. We horen ook de noodkreten uit de ziekenhuizen, de artsen die echt bovenmenselijke inspanningen leveren... Ik wil niet ervoor zorgen dat zij die druk opnieuw moeten zien toenemen.”

‘Bekijken of we iets mogelijk maken’

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de maatregelen eventueel zullen evolueren. 1 op de 3 Vlamingen zegt dat ze meer mensen willen uitnodigen voor kerst dan nu eigenlijk mag. “Ik denk dat we vooreerst goed moeten nadenken over welke maatregelen we willen nemen”, zegt Verlinden. “Nabijheid bij Kerstmis is heel belangrijk. We moeten goed bekijken of we daar iets mogelijk maken. We moeten ook eenzaamheid tegengaan, dat is een zorg die ik zeker meeneem naar het Overlegcomité.”

“Aan de andere kant zullen er nog maatregelen zijn en we gaan Kerstmis niet kunnen vieren zoals we dat normaal gewoon zijn”, benadrukt de minister. Ze voegt toe: “De maatregelen zullen nageleefd moeten worden en dat zal ook gecontroleerd worden.”

Politie zal controleren

Betekent dit dat de politie gaat binnenkijken bij de mensen of er te veel volk zit? “Dat is geen prioriteit, woonstbetredingen”, zegt Verlinden. “Maar nu moeten we ook elk weekend lockdownfeestjes vaststellen. Ik kan mij voorstellen dat dit ook de volgende weken zo zal zijn en de politie zal daar uiteraard op toezien.”

“Geluidsoverlast, een heel grote groep mensen die zich in eenzelfde omgeving bevindt, auto’s, ... Net zoals nu zal de politie daar op toezien en eventueel aanbellen om te vragen of er geen dingen gebeuren die niet volgens de maatregelen zijn.”

Overtreders zullen beboet worden. “Het is belangrijk dat de mensen die wél de maatregelen goed volgen, zich gesterkt voelen door de politie en de beleidsmakers om hen daarin te ondersteunen.”

Oudejaarsavond

Wat met de viering van oud op nieuw, traditioneel nog veel meer een feestgebeuren waar de alcohol rijkelijk vloeit? Daar kan het nog meer dan bij kerst uit de hand lopen?

“Zoals altijd is de politie bijzonder waakzaam in verband met oud en nieuw”, aldus Verlinden. “We zullen ook, afhankelijk van de maatregelen die genomen zullen worden, met de politie overleggen hoe men dat goed kan laten verlopen en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk overtredingen zullen zijn.

“Ik heb voortdurend overleg met zowel de lokale als de federale politie en dat zal nog intenser worden naarmate het oudejaar nadert”, klinkt het nog.