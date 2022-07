Verlinden wil dat federale wegpolitie deze zomer evenveel controleert als normaal

Opnieuw wurgslang opgedoken in Henegouwen: brandweer komt te hulp

In het Henegouwse Frasnes, net over de taalgrens bij Ronse, is zaterdagmiddag een boa constrictor van een tweetal meter gevangen. Wandelaars hadden de wurgslang gezien op straat. Het is de tweede boa op twee dagen die opduikt in Henegouwen. Gisteren had een gemeentewerker van Ath nog een boa overreden met zijn tractor.

10 juli