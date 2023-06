Verlinden vraagt “snel debat” over nationaal toegangsverbod in recreatiedomeinen

Een busverbod, luchthaven­ver­bod en een verbod op het Glazen Straatje: dit zijn de meest opvallende plaatsver­bo­den in Vlaanderen

Een 19-jarige jongeman uit Kortrijk kreeg dit jaar als eerste in Vlaanderen het verbod om op een bus van De Lijn te zitten. In de afgelopen weken en jaren werden nog wel meer opmerkelijke plaatsverboden opgelegd. Zo mag een 32-jarige Ethiopiër zich drie jaar niet op de luchthaven begeven en werd in Gent voor de eerste keer een plaatsverbod uitgeschreven voor de prostitutiebuurt. Wij maakten een overzicht van enkele opvallende plaatsverboden in Vlaanderen.