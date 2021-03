Verlinden voorziet extra mankracht bij federale politie: “Criminaliteit altijd stapje voor blijven”

Strategisch plan 3.0

Volgens de minister is ondertussen voor de FGP een heel duidelijk strategisch plan 3.0 gemaakt, onder leiding van directeur Eric Snoeck. In dat plan is de strategie uitgezet om te kijken welke keuzes gemaakt moeten worden om die FGP te versterken. "Dat is dus heel duidelijk in kaart gebracht. Er is ook besloten om bijkomende middelen te investeren, in de eerste plaats in het rekruteren van gespecialiseerde profielen, zoals IT-experten. Die vacatures zijn opengesteld, 450 voor FGP, waaronder 100 in Antwerpen. Dus dat loopt."