Verlinden verwacht nog meer illegale raves: “Politie kan niet infiltreren in besloten groepen op sociale media”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) waarschuwt voor nieuwe protestvormen, waaronder illegale raveparty’s zoals die van eind april in het Limburgse Brustem. De huidige wetgeving laat de politie immers niet toe om te infiltreren in besloten groepen op sociale media waarin de oproepen de ronde doen, benadrukte de minister vandaag in de Kamer.

Verlinden en de Limburgse provinciegouverneur Jos Lantmeeters hadden het in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de illegale raveparty die in het verlengde weekend van 1 mei plaatsvond in Brustem bij Sint-Truiden. Duizenden mensen feestten daar een heel weekend onaangekondigd op een verlaten militair domein, met geluidsoverlast en natuurschade tot gevolg. Het lokaal bestuur en de provincie beslisten om niet in te grijpen, maar lieten de rave gewoon uitdoven om zo een escalatie te vermijden.

Lantmeeters verdedigde de aanpak van de politieagenten in burger die de feestvierders na twee dagen vriendelijk verzochten om het terrein te verlaten. De agenten garandeerden de aanwezigen dat ze niet gestraft zouden worden als ze die dag zelf nog zouden vertrekken, legde de gouverneur uit. “Dat heeft gewerkt. Ik kan alleen maar trots zijn dat de politie dit op een goede manier heeft beëindigd”, zei hij.

KIJK. Annelies Verlinden (CD&V) over politie-aanpak van illegale rave

Besloten groepen

Ook Verlinden staat achter het optreden van de politie. “Een grootschalig incident is op minder dan 48 uur beëindigd zonder slachtoffers. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar ervaringen uit het buitenland bewijzen het tegendeel. Het had anders kunnen aflopen als we ons hadden laten leiden door politieke of strategische overwegingen in plaats van de veiligheid te prioriteren”, zei ze.

De minister benadrukte bovendien dat er geen sprake is van een gedoogbeleid. “Er zullen gerechtelijke onderzoeken gevoerd worden en sancties uitgesproken worden tegen geïdentificeerde ravers”, klonk het.

Volgens Verlinden is een nieuwe rave niet uitgesloten. De politie kan wettelijk niet infiltreren in de besloten groepen op sociale media waarin de uitnodigingen worden gedeeld zolang er geen sprake is van strafrechtelijke inbreuken, legde ze uit. Daardoor is het niet eenvoudig om op voorhand op de hoogte zijn. “De vraag rijst of we zo’n wetgeving willen uitwerken, maar dan zal er een discussie over de privacy ontstaan”, zei ze.

KIJK. Wat riskeren de organisatoren van de illegale rave?