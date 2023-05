Verlinden verdedigt optreden van ordediensten bij illegale raveparty: “Bewust gekozen om veldslag te vermijden”

Regering-De Croo in grote lijnen eens over sociaal akkoord tussen bonden en werkgevers

Het kernkabinet van de federale regering is het vrijdag eens geraakt over de uitvoering van het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers in maart waren overeengekomen. Vivaldi stapt mee in de grote lijnen van dat akkoord. Enkele kleinere aspecten verhuizen naar de pensioendiscussie of de begrotingsopmaak. Wel zou daardoor het kostenplaatje met zowat 70 miljoen euro dalen.