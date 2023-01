Verlinden steunt oproep voor nultolerantie geweld op politie

Regering en Engie hebben meer tijd nodig om tot akkoord te komen: “Overleg wordt voortgezet”

De federale regering en energiebedrijf Engie hebben “meer tijd nodig” om tot een akkoord te komen over de levensduurverlenging van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4. Dat meldt de regering zaterdagavond in een persbericht. Het overleg wordt de komende dagen voortgezet. De regering had eigenlijk op een deal gemikt voor het einde van het jaar, maar dat is dus niet gelukt.

31 december