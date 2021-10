Verlinden: "Onvoldoende budget om aan hoge verwachtingen politiebonden te voldoen"

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil blijven overleggen met de vakbonden bij de politie, die woensdag een stakingsaanzegging hebben geactiveerd naar aanleiding van afgesprongen loonsonderhandelingen. "We doen er alles aan om de slagkracht van de politie te versterken", maar "er is onvoldoende budgettaire ruimte om aan de hoge verwachtingen van de bonden te voldoen", gaf Verlinden toe in de Kamer.

De politiebonden activeerden woensdag een stakingsaanzegging die ze begin oktober al hadden ingediend. De vakbonden zijn onder meer misnoegd om de houding van de regering over hun voorstel voor nieuwe eindeloopbaanmaatregelen bij de politie. Ook de mislukte onderhandelingen over een langverwachte loonsverhoging hebben de relaties bemoeilijkt. "Het is ons duidelijk geworden dat de verschillende regeringspartners, net zoals de minister van Binnenlandse Zaken, geen belang hechten aan een efficiënt en aantrekkelijk politieapparaat", klonk het.

Lees ook Politie houdt vrijdag stiptheidsactie op luchthaven, lange wachtrijen bij reizigers gevreesd

Minister Verlinden kreeg er donderdag in de plenaire vergadering vragen over van N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals. "We doen er alles aan om de slagkracht bij de politie te versterken. We voeren een actief beleid om bijkomende rekruteringen te doen", zei ze. Maar de onderhandelingen over loonvoorwaarden spelen zich af binnen een budgettaire marge, gaf Verlinden ook aan. "Er is onvoldoende budgettaire ruimte om aan de hoge verwachtingen van de bonden te voldoen.”

Loonakkoord

Verlinden verwees daarnaast naar een loonakkoord dat in 2018 onder haar voorganger Jan Jambon (N-VA) bij de politie werd gesloten, en waarvan de factuur volgens haar volledig bij de lokale besturen is terechtgekomen. "Dat is niet mijn stijl. Ik wil de lokale besturen blijven betrekken.”

De politievakbonden houden vrijdag een stiptheidsactie op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Joery Dehaes van ACV Politie gaf al aan dat het daar wellicht niet bij blijft. "Het wordt een hete herfst.”