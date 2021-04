Verlinden moet zich in de Kamer verantwoorden voor deelname aan politie-beeptest: “Was ongepast”

Geloofwaardigheid

De CD&V-politica werd donderdagavond in de Kamer geïnterpelleerd door N-VA-fractieleider Peter De Roover, PVDA’er Nabil Boukili en Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere. “In normale omstandigheden is dat niets om aanstoot aan te nemen, het hoort bij de job en het siert u dat u betrokkenheid toont met het terrein. Maar in deze omstandigheden was het ongepast”, zei De Roover. “Ik vind het spijtig voor het ambt en voor de geloofwaardigheid om de naleving van de regels bij de mensen af te dwingen.”

Volgens Depoortere was Verlinden daar enkel aanwezig “omdat het een ideaal fotomoment was”. “Wij zijn van mening dat die selectieproeven moeten plaatsvinden, maar wat de toegevoegde waarde is van uw aanwezigheid, zeker zonder mondmasker, is nog maar de vraag. U overtrad uw eigen coronaregels die u nu al meer dan een jaar oplegt in de vorm van soms zeer bedenkelijke MB’s (Ministeriële Besluiten, red.). U lacht mensen die ook terug indoor willen sporten uit in het gezicht.”