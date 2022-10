Verlinden houdt vast aan loonsverhoging politie ondanks moeilijke begrotingsonderhandelingen: “Na jaren van desinvestering moeten we curve keren”

“Ik heb er veel vertrouwen in dat mijn collega’s het sectoraal akkoord zullen ondersteunen”, zei Verlinden in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Ik heb bij alle fracties in het parlement veel support gehoord voor de versterking van de veiligheidsdiensten. Na jaren van desinvestering moeten we de curve keren.”

“Meer mensen op terrein”

Verlinden verwees in het interview naar het criminele geweld van de jongste maanden, onder meer in de Antwerpse binnenstad. “Zowel bij ons als in het buitenland gaan criminelen veel driester te werk”, zei ze. “Ze schuwen geen enkele vorm van geweld of bedreiging meer en daar moeten we een antwoord op geven met meer mensen op het terrein, meer mensen bij de gerechtelijke politie en meer internationale samenwerking.”