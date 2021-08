Verlinden (CD&V): “Tijd om mensen te belonen voor hoge vaccinatiebereidheid”

Meer vrijheid in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in Brussel? De Croo: "Kunnen vanaf 1 september grote stap zetten”

19 augustus Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in VTM NIEUWS uitleg gegeven bij wat we vrijdag mogen verwachten van het Overlegcomité. Hij bevestigt dat we vanaf 1 september “een grote stap kunnen zetten”, met versoepelingen voor events en horeca. Al evolueren we mogelijk naar een land met twee snelheden: meer vrijheid in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in Brussel?