Verlinden (CD&V) deelt verontwaardiging van voorzitter Mahdi niet na proces Reuzegom: “Mijn vertrouwen in de uitspraak is niet geschaad”

De uitspraak in het proces Reuzegom was de afgelopen week veelbesproken en daar lijkt nog niet meteen een einde aan te komen. Zo wakkerde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi de vlam nog wat aan met een TikTok-filmpje waarbij hij de “heksenjacht” op YouTuber Acid hekelt. Acid gaf eerder deze week de namen van enkele Reuzegommers vrij in een van zijn video’s. Partijgenoot van Mahdi en minister van Binnenlandse Zaken blijft echter standvastig haar vertrouwen uitspreken in de rechtstaat en gaat ervan uit “dat iedereen in het proces goed zijn werk heeft gedaan”.

Het filmpje zorgt voor heel wat verdeeldheid in de Wetstraat, maar ook binnen de eigen partij, al gebeurt dat in stilte. Ook Verlinden is in VTM Nieuws voorzichtig wanneer het filmpje van Mahdi ter sprake wordt gebracht. “De rol van een partijvoorzitter is anders dan die van een minister. Hij is een sterke communicator en heeft dit filmpje ook gepost omwille van het maatschappelijk debat over sancties.” En dat is volgens de minister een terecht debat dat ook in het Parlement gevoerd kan worden. “Maar mijn rol en overtuiging als mens is dat ik geloof in de rechtstaat en dat ik geloof in de onafhankelijkheid van de magistratuur, en ik wil dat ook blijven verdedigen”, legt ze uit. “Mijn vertrouwen in die uitspraak is niet geschaad omdat ik ervan uitga dat de magistraten in eer en geweten een uitspraak hebben gedaan.”