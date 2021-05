Verlinden blikt vooruit op Overlegcomité: “Iets te vroeg om over datum heropening binnenhoreca te beslissen”

Viroloog Steven Van Gucht: “Cijfers zijn optimis­tisch, maar we mogen nu niet te snel versoepe­len om vierde opstoot te vermijden”

11:40 De coronacijfers dalen verder in ons land. Zo zitten we onder de grens van 3.000 besmettingen per dag. Belangrijk volgens Viroloog Steven Van Gucht is dat we nu niet te snel verspoelen. Dat zegt hij bij HLN LIVE. Op die manier kunnen we namelijk een vierde opstoot van het coronavirus vermijden. Als we nu nog goed opletten zou reizen volgens Van Gucht mogelijk zijn in de zomer en misschien wel zonder quarantaine.