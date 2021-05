Verlinden benadrukt belang van afgesproken drempelwaarden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt dat er voor heel wat mensen perspectief geboden wordt in het 'Zomerplan' dat door het Overlegcomité is afgeklopt. Dat heeft ze dinsdag gezegd aan VTM NIEUWS. Wel benadrukt ze het belang van de afgesproken drempelwaarden. Samen met de politie zal er bovendien aan een actieplan worden gewerkt om de versoepelingen te handhaven.

Het Overlegcomité heeft dinsdag een akkoord bereikt over een resem versoepelingen vanaf 9 juni. De maanden nadien wordt er stelselmatig opnieuw meer mogelijk (Lees het volledige overzicht hier).

“We hebben een aantal mooie dingen kunnen beslissen met het oog op de zomer, waar voor heel veel mensen allicht een stukje gading in zit”, zegt Verlinden in een reactie bij VTM NIEUWS. “De horeca, het telewerk dat we een beetje versoepelen, de erediensten waarvoor we het aantal deelnemers zien verhogen, een heel aantal evenementen die we zullen toelaten, … uiteraard met veiligheidsvoorwaarden.”

“Dankzij de snelheid van de vaccinatiecampagne konden we daarnaast beslissen om al vanaf juni ook een aantal bijkomende dingen mogelijk te maken.”

Belangrijke parameters

De minister bevestigt dat de afgesproken drempelwaarden over de vaccinatiegraad en de bezetting op de dienst intensieve zorgen wel degelijk als belangrijke parameters dienen. Concreet dient de bezetting op de afdeling intensieve zorgen onder de 500 te zakken en moet de vaccinatiecampagne verder volgens plan blijven verlopen.

Niets staat in steen geschreven. Als de vooropgestelde drempels niet worden gehaald, gaan de versoepelingen op de gecommuniceerde datums niet door.

Quote We hebben de afgelopen maanden geleerd dat we het virus kort op de voet moeten volgen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

“We hebben de afgelopen maanden geleerd dat we het virus kort op de voet moeten volgen”, zegt Verlinden daarover. “We weten ook dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren, zoals de varianten die mogelijk besmettelijker zijn of een andere impact hebben op het ziekteverloop. We kunnen dus nooit te voorzichtig zijn. Vandaar dat we die drempels hebben opgenomen. We hebben nu zekerheid gekregen over de vaccinatiesnelheid, maar we moeten alles verder goed blijven opvolgen.”

Actieplan

“Als het goed verloopt – en we hebben er vertrouwen in dat dit zo zal zijn – kunnen we vanaf juni toch heel wat bijkomende dingen toelaten.” Dat zal ook inzake handhaving een uitdaging zijn, geeft de minister toe. Maar ook daar hebben de voorbije maanden veel geleerd.

“De politie weet hoe ze de dingen moet aanpakken en inschatten. We zullen de komende dagen in overleg met hen bekijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.” Verlinden zal samen met de politie een actieplan opstellen. Dat plan moet voor het eind van de maand klaar zijn.

