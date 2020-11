Verlies van 233 miljoen euro voor Brussels Airlines in eerste 9 maanden

Sébastien Bellin (42) overleefde aanslagen in Brussel. Hoe kijkt hij naar nieuwe aanslagen in Europa? “Terreur los je pas op, door te verbinden”

4 november Een mesaanval in Nice, een onthoofding van een leerkracht bij Parijs, een schutter die terreur zaait in Wenen. Dat nieuws komt ook hard binnen bij Sébastien Bellin (42), een overlever van de aanslagen van 22 maart in ons land. Maar ondanks angst en droefheid, mogen we niet vervallen in verwijten, zegt hij. “Dat heb ik geleerd toen ik de dood in de ogen keek.”