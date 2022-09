Verlenging kernreactoren Doel 1 & 2 in Kamercommissie goedgekeurd

Eind 2023 stemming over verlenging Doel 4 en Tihange 3

Minister Van der Straeten benadrukte dinsdag dat dit niet gaat over een herbevestiging van de kalender voor de kernuitstap. “Op 1 april 2022 heeft de regering een voorontwerp van wet voor de wijziging van de wet op de kernuitstap voor de verlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. Daarna hebben onmiddellijk de nodige maatregelen genomen voor een MER. We willen niet dezelfde fouten maken als de vorige regering. Om legistieke redenen geldt de beslissing van vandaag enkel voor Doel 1 & 2. De MER blijft beperkt tot deze twee reactoren en er kan geen enkele beslissing genomen worden over de andere reactoren, ook niet onrechtstreeks. Als de kalender voor de kernuitstap zou gewijzigd worden, is het risico op een nieuwe procedure voor het Grondwettelijk Hof reëel, wat tot meer vertragingen en het stilleggen van reactoren.”

Amendement verworpen

In de meerderheid had gewezen MR-minister van Energie Marie Christine Marghem in ‘La Libre’ aangekondigd dat ze een voorstel zou indienen om de wet op de kernuitstap van 2003 gewoonweg af te schaffen. In commissie zei ze zich het recht voor te behouden om een amendement over de kalender neer te leggen, “maar we nog tijd tot 31 december”. Marghem, die een juridisch advies had gevraagd, nam uiteindelijk niet deel aan de stemming.