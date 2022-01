Verlengde kerstvakantie maakt kinderen ‘lastig’: “Ze missen de school en hun vriendjes”

Hasselt Zwervende wolf verdrinkt in Hasseltse Albertka­naal: “Mogelijk wolf die Limburgse roedel verliet”

In Kuringen is deze voormiddag een dode wolf aangetroffen in het Albertkanaal. Het gaat om hetzelfde dier dat eerder dit weekend al in Sint-Truiden opdook. “Mogelijk wilde het dier het kanaal oversteken, maar geraakte het er niet meer uit”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

2 januari