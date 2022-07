Verlaging registratierechten houdt jonge middenklasse in Brussel

Op vraag van de sociale partners (Brupartners) analyseerde het IBSA het effect van het bestaande abattement. In grote lijnen bevestigt het IBSA dat de politieke doelstellingen van de betrokken maatregelen realistisch zijn.

Zo maken jaarlijks meer dan 7.000 gezinnen, of iets meer dan de helft van de kopers van een woning in het hoofdstedelijk gewest, gebruik van het abattement. Negen op de tien gebruikers wonen reeds in Brussel en 62% is jonger dan 36 jaar. Wie in Brussel een woning koopt, doet dat in één op de twee gevallen voor de eerste keer in zijn leven. Kopers in Brussel zijn vaker alleenstaand en gemiddeld jonger dan in de rest van het land. Tenslotte hebben kopers met een abattement gemiddeld een lager inkomen dan kopers zonder abattement.