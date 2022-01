Verlaging btw moet energiefactuur betaalbaar maken: alle politici beseffen dat er dringend 'iets' moet gebeuren, maar wat?

Andy Peelman heeft politieke ambities en doet volgens Sammy Mahdi “bizarre uitspraak”. Wie heeft gelijk?

In een interview in ‘Primo’, waarvan ook enkele passages op HLN zijn verschenen, heeft acteur Andy Peelman kenbaar gemaakt dat hij politieke ambities heeft. “Ons systeem zit fout in mekaar en dat zorgt ervoor dat er rechts gestemd wordt”, zegt de acteur. Hij geeft daarbij het voorbeeld van een “Afghaanse postbode die minder belasting zou moeten betalen dan de hardwerkende Vlaming”. Wij bekijken met enkele experts hoe het zit met die bewering die heel wat stof doet opwaaien.

11 januari