Verkoop voedingssupplementen boomt, maar werken ze ook?

'Boost je immuunsysteem.' Of: 'Kikker je vitamine D-gehalte op in deze donkere dagen.' We worden in coronatijd om de oren geslagen met reclamespotjes en advertenties voor voedingssupplementen. Verleidelijk, zo blijkt, want de Vlaming zoekt in volle onzekerheid over zijn gezondheid wel degelijk heil in kleurige capsules en druppeltjes bij het ontbijt. De verkoop van supplementen steeg dit jaar met 74 procent. Volgens een rondvraag van 'Artsenkrant' schrijft 65 procent van de huisdokters wel eens zo'n extra voor. Vooral vitamine D, 65 procent zegt het regelmatig voor te schrijven, zink (43%), vitamine C (35%) en selenium (23%) worden vlot verkocht, en dat is niet onlogisch: het zijn stuk voor stuk vitaminen en mineralen die onze immuniteit aanscherpen.