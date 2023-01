Verkoop van tweedehandswagens in 2022 op laagste niveau in 25 jaar

De markt van de tweedehandswagens is in 2022 met bijna een tiende gekrompen. Dat blijkt woensdag uit cijfers van mobiliteitsfederatie Traxio. De verkoop van occasiewagens in België bevindt zich daarmee op het laagste niveau in 25 jaar.

In 2022 werden in totaal 642.669 occasiewagens ingeschreven. Dat zijn er 66.936 minder – ofwel 9,4 procent – in vergelijking met het jaar voordien. Het is al van 1997 geleden dat er zo weinig auto's verkocht werden op de tweedehandsmarkt, zegt Traxio.

Traxio haalt in een mededeling verschillende factoren aan om de achteruitgang te verklaren. "Feit is dat het consumentenvertrouwen laag blijft en de levensduurte hoog", zegt woordvoerder Filip Rylant. "Reken daarbij nog de aanslepende energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.”

Ook de verkoopcijfers voor de nieuwe wagens kleuren rood, zo was eerder al meegedeeld door de automobielfederatie Febiac. Maar in dat segment blijft de achteruitgang beperkt tot 4,4 procent ten opzichte van 2021. Bovendien is er bij de nieuwe wagens sprake van herstel. De laatste vijf maanden werd er weer winst opgetekend.

Volkswagen en BMW waren vorig jaar de meest verkochte merken bij de tweedehandswagens, zo blijkt nog uit de gegevens van Traxio. Opel, Mercedes en Peugeot vervolledigen de top vijf.