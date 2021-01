Verkoop van thee stijgt met 30%: omdat het gezond is, en om onszelf te verwennen

Het gezellige babbeltje met de collega’s aan de koffiemachine op het vijfde, na de ochtendfile de eerste e-mails doornemen met een sterke kop of in de namiddag een colaatje uit de automaat: het was er de afgelopen maanden zelden nog bij. We moeten het op onze home office stellen met ons eigen koffie-apparaat en onze eigen frigo. Naast onze laptop dampt steeds vaker een geurige kop thee. De warme kruiden- of fruitinfusie zit al even in de lift, maar sinds de coronapandemie zien ze ook op het schap in de supermarkt het succes alleen maar toenemen.