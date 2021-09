Verkoop pijnstillers stijgt naar jaareinde toe door zwak punt in maximumfactuur

Uit analyses blijkt dat morfine-achtige geneesmiddelen, op basis van opioïden, tot en met 2014 het hele jaar door ongeveer in dezelfde mate verkocht werden. "In 2015 veranderde het terugbetalingssysteem voor dit soort geneesmiddelen: wie het maximumbedrag bereikt, moet de rest van dat jaar geen remgeld meer betalen. Sindsdien stellen we vast dat er naarmate het jaar vordert, steeds meer pijnstillers verkocht worden. Dat seizoensgebonden effect is behoorlijk groot. Mensen lijken een voorraad aan te leggen."

Verslaving

De Antwerpse onderzoekers stelden ook vast dat er geen seizoensgebonden effect in de verkoop is bij mensen die niet onder het systeem van de maximumfactuur vallen. De Loof: "We kunnen niet besluiten dat de stijgende verkoop van dit soort medicatie in ons land al tot overmatig gebruik of verslaving leidt, maar we pleiten wel voor een publiek debat over remgelden” Ook zou meer en beter toezicht op het voorschrijven en afleveren van opioïden in België een goede zaak zijn, vindt De Loof.