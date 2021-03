Verkoop Ferrari brengt schatkist 52.700 euro op, veiling McLaren loopt deze avond af

Zuhal Demir: "Vlaanderen heeft bebossings­tem­po vervijfvou­digd"

11:30 Sinds haar start in oktober 2019 heeft de Vlaamse regering 215 hectare extra bos gerealiseerd, zo blijkt uit cijfers van de bosteller. Binnenkort stijgt die teller naar 320 hectare. Dat is meer dan de 307 hectare in de hele vorige bestuursperiode, zegt minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). "Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60ha extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo minstens vervijfvoudigd heeft", aldus Demir.