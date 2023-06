Verklede Bart De Wever ‘headliner’ op middeleeuws festival: “Ik word daar kinderlijk blij van”

Olivier Vandecas­tee­le reageert voor het eerst sinds vrijlating: “Na 15 maanden onterechte opsluiting kom ik stilaan terug in contact met andere realiteit”

Vijf dagen na zijn vrijlating heeft Olivier Vandecasteele voor het eerst zelf van zich laten horen. In een brief geeft hij aan dat hij ontroerd is door alle steun. “Het gaat goed met me.” Onze landgenoot zat 455 dagen onterecht opgesloten in een Iraanse cel.