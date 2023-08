Verkeersmagistrate vreest chaos op eerste dag terug naar school: “Als we 50 km per uur mogen rijden, willen we allemaal 60 rijden. Waarom?”

Bevriezing indexatie huurprij­zen slecht geïsoleer­de woningen loopt eind september af, “maar verhuur­ders kunnen voorbije jaar niet inhalen”

Verhuurders mogen vanaf 1 oktober 2023 hun huurwoningen zonder EPC-label of met een label D, E en F opnieuw indexeren. Dat laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten. Een Vlaams nooddecreet had vorig jaar in oktober de indexatie van de huurprijzen bevroren tot 30 september 2023, “een noodzakelijke maatregel in volle energiecrisis om kwetsbare huurders maximaal te beschermen tegen de forse inflatie en stijgende energieprijzen”, aldus het kabinet van Diependaele.